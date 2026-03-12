Μετά τις δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Cosmote TV, ο 26χρονος Αργεντινός μέσος, Φρανσίσκο Ορτέγκα, μίλησε για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Ο Ορτέγκα έστειλε παράλληλα τις θερμές του ευχές για τη συμπλήρωση 101 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου. Σχετικά με το παιχνίδι με την κρητική ομάδα, τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 17:00 για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην Cosmote TV

Το μήνυμα του για τα 101 γενέθλια του συλλόγου:

«Εύχομαι στον Ολυμπιακό να συνεχίσει να εξελίσσεται και να συνεχίσει να μεγαλώνει. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, ένας υπέροχος, φανταστικός σύλλογος που ο κόσμος του τον λατρεύει. Εύχομαι να συνεχίσει να έχει επιτυχίες».

Για τη μάχη του τίτλου:

«Νομίζω πως πρέπει να βλέπουμε ένα ένα τα παιχνίδια. Κάθε φορά να κοιτάζουμε το επόμενο και όχι τα ματς που ακολουθούν. Πρέπει να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε καθένα από αυτά τα παιχνίδια και στο τέλος θα τα καταφέρουμε».

Για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ:

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να παίξουμε καλά. Ο ΟΦΗ είναι ένας δυνατός αντίπαλος, ειδικά όταν παίζει στην έδρα του, όμως εμείς είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να παίξουμε καλά και να πάρουμε το τρίποντο».