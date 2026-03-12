Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα μείνει στον Ολυμπιακό. Δεν υπήρχε ποτέ αμφιβολία περί αυτού. Παρά το γεγονός ότι πλήθος ομάδων με βαθιά πορτοφόλια επιθυμούσαν την απόκτησή του. Παρά τα διάφορα σενάρια που διακινούνταν από Μέσα, κυρίως με σενάρια χωρίς υπόσταση και πραγματική ουσία. Ο Ολυμπιακός και ο Αγιούμπ εξ αρχής είχαν ξεκαθαρίσει ότι θέλουν να συμπορευτούν και αυτό θα συμβεί. Με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες.

Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες και αναφέρουν ότι αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός και ο Ελ Κααμπί, παρουσία και του δικηγόρου του Μαροκινού επιθετικού, βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι, για να βρεθεί η χρυσή τομή και να υπάρξει συνέχεια μιας απολύτως επικερδούς συνεργασίας και για τους δύο. Μιας συνεργασίας που έχει γεννήσει ιστορικές στιγμές για τους Ερυθρόλευκους και έχει καταστήσει τον 32χρονο επιθετικό ως έναν από τους κορυφαίους σέντερ φορ που πέρασαν ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα.

Η επιθυμία του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Επέκταση της συνεργασίας με τον Ελ Κααμπί. Και παραμονή του αρχισκόρερ των Πειραιωτών στην ομάδα. Με στόχο την κατάκτηση νέων κορυφών, αλλά και τη συνέχεια της δουλειάς που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια.

Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες και αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν ουσιαστικά συμφωνήσει. Και αυτές τις ώρες ολοκληρώνεται το τυπικό σκέλος. Με τον παίκτη να έχει συνάντηση με τους ανθρώπους της ομάδας για να μπει η υπογραφή στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Μάλιστα, η συνάντηση ξεκίνησε αμέσως μετά την προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Με όλα να δείχνουν πως οι ανακοινώσεις είναι απλά θέμα χρόνου. Ή ωρών…