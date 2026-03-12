Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις, ανέλυσε το τακτικό του πλάνο και σχολίασε τη ρεβάνς στην Ισπανία.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Οι ποδοσφαιριστές μου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τη σκληρή δουλειά που έκαναν απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο.

Τα καταφέραμε πολύ καλά και είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς, για τους φιλάθλους, για τον σύλλογο, για την ευρωπαϊκή του ιστορία οπότε είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που πετύχαμε τη νίκη με σκληρή δουλειά.

Το πρώτο πλάνο που θέλαμε ήταν να κρατήσουμε περισσότερο τη μπάλα στα πόδια μας, να είμαστε εμείς αυτοί που θα πιέσουμε τον αντίπαλο κοντά στην δικιά του εστία, αυτό δεν ήταν εφικτό μιας και η αντίπαλη ομάδα βρέθηκε σε καλή ημέρα με τους ποδοσφαιριστές της πάρα πολύ καλούς στο τεχνικό κομμάτι, κατάφεραν και κυκλοφόρησαν πολύ καλά τη μπάλα οπότε έπρεπε να γυρίσουμε στο plan b, να έχουμε μια συμπαγή αμυντική λειτουργία και να ψάξουμε αντεπιθέσεις, έστω κι έτσι το δεύτερο πλάνο λειτούργησε.

Αυτό που έγινε σήμερα έχει τη δικιά του σημασία, το σημαντικότερο θα είναι το δεύτερο παιχνίδι, εκεί πέρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό»

Ταμπόρδα: «Μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Ο σκόρερ του Παναθηναϊκού στο ματς με τη Μπέτις, Βιθέντε Ταμπόρδα, εμφανίστηκε αισιόδοξος αναφορικά με την προσπάθεια των Πράσινων για πρόκριση στην προημιτελική φάση του Europa League.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ήταν ένα δύσκολος αγώνας και αυτό το ξέραμε, όπως επίσης ξέραμε ότι η Μπέτις είναι μια ομάδα που παίζει πολύ με την μπάλα στα πόδια. Εμείς έπρεπε να ανταποκριθούμε σε αυτό τον ρυθμό και να βρούμε την λύση και το καταφέραμε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό».

Για το πέναλτι και το πώς ένιωσε πριν την εκτέλεση

«Όπως είπα και χθες, οι συμπαίκτες είναι εκείνοι που μου δίνουν την αυτοπεποίθηση, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και όλο αυτό μαζί μου δίνει την δυνατότητα να σκοράρω».

Για την ρεβάνς στην Σεβίλλη

«Ξέρουμε ότι οι αγώνες που διαρκούν 180′ λεπτά δεν τελειώνουν μέχρι να φύγει και το τελευταίο λεπτό. Στην Ισπανία πρέπει να κάνουμε ένα εξίσου, αν όχι καλύτερο παιχνίδι, δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι έχουμε τη δυναμική για να το καταφέρουμε».