Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview και ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα των Πειραιωτών και υπογράμμισε πως η ομάδα του δεν είχε τη σωστή νοοτροπία στο ματς απέναντι στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Δεν είχαμε τη σωστή νοοτροπία σήμερα. Κάναμε δύο περισσότερα λάθη από ασίστ. Δεν πασάραμε σωστά την μπάλα, έπαιξαν δυνατά και με καρδιά. Είναι δικό μου λάθος».