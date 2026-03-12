O Oλυμπιακός ηττήθηκε από τη Μονακό των εννέα παικτών με 81-80 στο Πριγκιπάτο για την 31η αγωνιστική της Euroleague και ολοκλήρωσε τη γαλλική «διαβολοβδομάδα» με 1/2.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview και ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα των Πειραιωτών και υπογράμμισε πως η ομάδα του δεν είχε τη σωστή νοοτροπία στο ματς απέναντι στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Δεν είχαμε τη σωστή νοοτροπία σήμερα. Κάναμε δύο περισσότερα λάθη από ασίστ. Δεν πασάραμε σωστά την μπάλα, έπαιξαν δυνατά και με καρδιά. Είναι δικό μου λάθος».

Σάκης Τανιμανίδης: Τελικά τι σημαίνει να πετυχαίνεις? | AnesTea The Podcast
Τελευταία Νέα