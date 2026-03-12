Η Μπάγερν υποδέχθηκε την Αναντολού Εφές στο Μόναχο για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Παρότι οι Γερμανοί είχαν τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης, η τουρκική ομάδα κατάφερε να ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή ανατροπή και να επικρατήσει με 81-80 χάρη σε buzzer beater του Σουάιντερ στην τελευταία φάση.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 20 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Πι Τζέι Ντόζιερ που σημείωσε 12 πόντους. Από την πλευρά της Μπάγερν, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ράταν-Μέις με 15 πόντους, ενώ πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Αντρέας Ομπστ με 13 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ.

Με αυτή τη νίκη η Αναντολού Εφές βελτίωσε το ρεκόρ της σε 10-21, παραμένοντας ωστόσο χαμηλά στη βαθμολογία. Αντίθετα, η Μπάγερν υποχώρησε στο 13-18 και απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις θέσεις που οδηγούν στην πρώτη δεκάδα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το πρώτο δεκάλεπτο χαρακτηρίστηκε από αρκετή αστοχία, με τη Μπάγερν να προηγείται μέχρι και με οκτώ πόντους (12-4), πριν η Εφές μειώσει σε 17-14 στο τέλος της περιόδου.

Στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ. Η Εφές πλησίασε στο καλάθι δύο λεπτά πριν το τέλος και στα τελευταία δευτερόλεπτα ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Λόιντ μείωσε αρχικά τη διαφορά και στην τελευταία επίθεση ο Σουάιντερ ευστόχησε στο καθοριστικό σουτ, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 39-26, 58-53, 80-81