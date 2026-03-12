Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, την Κυριακή 14 Μαρτίου στις 17:00, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σχολίασε τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση και τόνισε ότι η ομάδα του θα χρειαστεί υπομονή στο σκοράρισμα και προσοχή στην αντιμετώπιση των Κρητικών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή στη Cosmote TV

Το μήνυμα του για τα 101 γενέθλια του συλλόγου:

«Όλοι έχουμε φιλοδοξίες και την προσδοκία να κερδίσουμε πολύ μεγάλα πράγματα και να δώσουμε τη μάχη μας για πολύ μεγάλους τίτλους. Όπως κερδίσαμε το ευρωπαϊκό κύπελλο, έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε.

Φέτος θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και θα δώσουμε μεγάλες μάχες κόντρα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι και θέλουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει ο κόσμος μας για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για τη μάχη του τίτλου:

«Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα και το κυριότερο είναι πως πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας. Να είμαστε αυτοί που έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να είμαστε.

Το οποίο είναι να είμαστε περισσότεροι επιθετικοί, περισσότερο αποφασιστικοί, να κάνουμε καλύτερες σέντρες και να ανεβάζουμε περισσότερους παίκτες στην αντίπαλη περιοχή για να έρθει το γκολ.

Η αλήθεια είναι πως σκοράρουμε δύσκολα, αλλά δεν είναι αυτό καθαυτό το πρόβλημα. Για να έρθει το γκολ πρέπει να βελτιώσεις την επιθετικότητα και την αποφασιστικότητα σου».

Για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ:

«Περιμένω ένα απαιτητικό και καλό ποιοτικά παιχνίδι. Ο αντίπαλος μας έχει τα δικά του κίνητρα καθώς θέλουν να τερματίσουν στην πρώτη οχτάδα και εμείς πρέπει να είμαστε επιθετικοί και να έχουμε ουσία. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι δύσκολα».