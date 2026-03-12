Ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται στην Ουψάλα για το μίτινγκ που διοργανώνει ο Μόντο Ντουπλάντις και η παρουσίασή του στο κοινό της IFU Arena είχε ελληνικό… μουσικό χρώμα.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ferto» του Akyla, το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision Song Contest, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην παρουσίασή του μπροστά στους θεατές.

Ο Καραλής συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του World Athletics Indoor Championships στο Τορούν της Πολωνία, με το μίτινγκ στη σουηδική πόλη να λειτουργεί ως σημαντική πρόβα πριν από τη μεγάλη διοργάνωση.

Το βίντεο με την παρουσίαση του Καραλή