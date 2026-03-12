Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζει να «σφίγγει» τον πλανήτη, με τα πλήγματα και τη συμμετοχή πολλών χωρών να προκαλούν παγκόσμια ανησυχία. Οι συνέπειες αυτής της σύγρκουσης φτάνουν και στον αθλητισμό.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όπου η ιρανική εθνική ομάδα είχε εξασφαλίσει θέση στη φάση των 48 ομάδων, όμως η συμμετοχή της φαντάζει πλέον αβέβαιη λόγω της τρέχουσας κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς ποδοσφαιριστές να αποφύγουν το ταξίδι στις ΗΠΑ για την προσωπική τους ασφάλεια.

Trump: The Iran National Soccer Team is welcome to The World Cup, but I really don’t believe it is appropriate that they be there, for their own life and safety. pic.twitter.com/AyqG2hH6Mu — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

«Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να βρίσκονται εκεί, για τη ζωή και την ασφάλειά τους», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, με την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου να έρχεται ως απάντηση στην δυναμική τοποθέτηση του υπουργού αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντογιανμαλί για το ίδιο ζήτημα.

«Από τότε που αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, Αλί Χαμενεΐ, δεν έχουμε καμία πρόθεση να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δύο πόλεμοι μάς έχουν επιβληθεί σε οκτώ ή εννέα μήνες και αρκετές χιλιάδες πολίτες μας έχουν σκοτωθεί. Δεν έχουμε απολύτως καμία πιθανότητα να συμμετάσχουμε».

Αρνητικό και το Ιράν στη συμμετοχή στο Μουντιάλ

Την Τετάρτη (11/03), ο Αχμάντ Ντονιαμαλί, υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, δήλωσε κατηγορηματικά ότι η εθνική ομάδα δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη τοποθέτηση κυβερνητικού εκπροσώπου για τη διοργάνωση από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, με την υποστήριξη του Ισραήλ. Η FIFA και η Ιρανική ομοσπονδία δεν έχουν ακόμα επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της χώρας.

«Εφόσον η διεφθαρμένη αυτή κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν όροι υπό τους οποίους μπορούμε να συμμετάσχουμε. Έχουμε βιώσει δύο πολέμους μέσα σε οκτώ με εννέα μήνες και χιλιάδες πολίτες μας έχουν χάσει τη ζωή τους», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντονιαμαλί.

Ο Ιρανός Υπουργός άφησε επίσης να εννοηθεί ότι αν η χώρα που φιλοξενεί τη διοργάνωση ήταν διαφορετική, η διεθνής κοινότητα πιθανόν να είχε αντιδράσει και να είχε αποσύρει τα δικαιώματα φιλοξενίας.

🇮🇷 Irán avisa de que no irá al Mundial debido al conflicto en Oriente Medio. ❌ Lo ha anunciado Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán. Vía ‘iribnews’ pic.twitter.com/AdvfZzlV5O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2026