Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στη φάση των «16» του UEFA Europa League, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Το «τριφύλλι» πηγαίνει στην αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα, ενώ θα έχει και τη στήριξη φιλάθλων του που αναμένεται να δημιουργήσουν δυνατή ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ.

Την ίδια στιγμή, η UEFA ανέδειξε ένα εντυπωσιακό στατιστικό που αφορά τον προπονητή των «πράσινων», Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός έχει εξαιρετική παράδοση απέναντι στη Μπέτις, καθώς σε 16 αναμετρήσεις μετρά 9 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες.

Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι το εντός έδρας ρεκόρ του στο Europa League. Ο 65χρονος προπονητής παραμένει αήττητος στα 21 παιχνίδια που έχει κοουτσάρει στη διοργάνωση μπροστά στο κοινό της ομάδας του, έχοντας απολογισμό 14 νίκες και 7 ισοπαλίες.

Η δημοσίευση της UEFA

