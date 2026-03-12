Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάντ Ντουπλάντις έχουν αναμετρηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, όμως ο αγώνας που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (12/3, 19:30) στο μίτινγκ Mondo Classic της Ουψάλα μοιάζει διαφορετικός από κάθε προηγούμενο.

Κι αυτό όχι μόνο επειδή γίνεται στην πατρίδα του Σουηδού παγκόσμιου ρέκορντμαν, αλλά κυρίως επειδή θα είναι η πρώτη τους συνάντηση μετά το εντυπωσιακό άλμα του Καραλή στα 6,17 μ. στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μια επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών στο επί κοντώ και την κορυφαία φετινή στον κόσμο, επίδοση που έχουν πετύχει στην ιστορία μόνο δύο αθλητές: ο ίδιος και ο Ντουπλάντις.

Ο Σουηδός εξακολουθεί βέβαια να κρατά το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,30 μ., ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής δείχνει πλέον ικανός να τον απειλήσει σοβαρά και να τον πιέσει όσο ποτέ άλλοτε.

Η προηγούμενη συνάντησή τους για το 2026 έγινε στις 22 Φεβρουαρίου στο Κλερμόν, αλλά δεν προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα. Τότε ο Καραλής βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία προσαρμογής στα νέα του κοντάρια και σταμάτησε στα 5,90 μ., αποτυγχάνοντας στη συνέχεια στα 6,05 μ.. Ο Ντουπλάντις από την πλευρά του, στον πρώτο του αγώνα της χρονιάς, πέρασε τα 6,05 μ. και δοκίμασε αργότερα στα 6,31 μ..

Η αναμέτρηση στην Ουψάλα αναμένεται να δώσει μια πρώτη ένδειξη για το πόσο έχει μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στους δύο κορυφαίους άλτες του κόσμου. Στον αγώνα θα συμμετάσχουν επίσης σπουδαία ονόματα του αγωνίσματος, όπως οι Σόντρε Γκούτορμσεν (6.06 φετινό), Ζακ Μπράντφορντ (6.01), Κέρτις Μάρσαλ (6.01), Κέι Σι Λάιτφουτ (5.91), Σαμ Κέντρικς (5.85), Κρις Νίλσεν (5.85) και Μένο Φλόον (5.77), δημιουργώντας μια διοργάνωση που θυμίζει… μικρό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Στις 40 προηγούμενες μονομαχίες τους, ο Ντουπλάντις έχει κυριαρχήσει με 39 νίκες, ενώ ο Καραλής έχει επικρατήσει μία φορά. Αυτή τη φορά, όμως, τα δεδομένα δείχνουν πως η μάχη μπορεί να είναι πολύ πιο αμφίρροπη.