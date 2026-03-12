Η UEFA και η CONMEBOL προχωρούν σε αλλαγή σχεδίων για τον τελικό της Finalissima 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Αρχικά, οι διοργανωτές είχαν επιλέξει το στάδιο «Λουσαϊλ» στο Κατάρ για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Εκεί η Αργεντινή κατέκτησε το FIFA World Cup 2022 με ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι. Ωστόσο, η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή άλλαξε τα δεδομένα. Οι αρχές στο Κατάρ ανέστειλαν τις αθλητικές δραστηριότητες και έτσι οι δύο ομοσπονδίες αναζητούν νέα έδρα για το μεγάλο παιχνίδι που έχει οριστεί για τις 27 Μαρτίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στη Μαδρίτη συγκεντρώνει πλέον τις περισσότερες πιθανότητες. Το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να αποτελεί την επικρατέστερη λύση για τη διεξαγωγή του τελικού. Στη συζήτηση βρέθηκαν επίσης το Λονδίνο και το Μαϊάμι, αλλά παρ’ όλα αυτά οι διοργανωτές δείχνουν προτίμηση στη Μαδρίτη.