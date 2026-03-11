Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ανέφερε σε μήνυμα που ανέβασε στο «Χ» μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της παγκόσμιας ομοσπονδίας, πως παρά τον πόλεμο το Ιράν θα ήταν ευπρόσδεκτο στην Αμερική αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα είπε στη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Απόψε, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, για να συζητήσουμε την πρόοδο των προετοιμασιών για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA και τον αυξανόμενο ενθουσιασμό καθώς πλησιάζουμε στην έναρξη, μόλις 93 ημέρες μακριά», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

«Συζητήσαμε επίσης την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και την πρόκριση της ιρανικής εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του 2026. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας, ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του Ιράν είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της FIFA.