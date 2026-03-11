Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέλιε στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του UEFA Europa Conference League.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 στο «Stadion Z’dežele», με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδας. Στόχος της ΑΕΚ είναι να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς που θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα στην «Allwyn Arena» .

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 4 HD, καθώς τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης στην Ελλάδα ανήκουν στην Cosmote TV. Η μετάδοση θα ξεκινήσει νωρίτερα με την καθιερωμένη pre-game εκπομπή, όπου θα παρουσιαστούν τα τελευταία νέα των ομάδων, οι πιθανές ενδεκάδες και ρεπορτάζ από το γήπεδο.