Ο Ολυμπιακός πέρασε με… αέρα από την έδρα της Παρί, παίζοντας κατά διαστήματα εκπληκτικό μπάσκετ και τώρα έχει μπροστά του την αναμέτρηση με την Μονακό, των χιλίων προβλημάτων. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε στη media day των ερυθρόλευκων πως η ομάδα του δεν πρέπει να υποτιμήσει τους Μονεγάσκους.

Ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε και για τα κιλά του Κόρι Τζόσεφ και την φυσική του κατάσταση και απάντησε για τον Καναδό γκαρντ του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

Για την περιπλοκότητα του ματς με τη Μονακό: «Σαφώς και είναι περίπλοκο, με την έννοια δεν ξέρουμε ποιοι θα παίξουν, ποιοι δε θα παίξουν σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι που παίξανε για το Κύπελλο, αλλά πιστεύω ότι έχουνε μεγάλη ποιότητα. Έχουνε σίγουρα υπερηφάνεια. Η Ευρωλίγκα δεν είναι σε καμία περίπτωση μια λίγκα η οποία μπορεί να εφησυχάσεις, γιατί σίγουρα ο αντίπαλός σου έχει πάντα κίνητρο και προσωπικό και ατομικό, ακόμα και αν είναι πιο προσωπικό αυτή τη στιγμή στη Μονακό. Η ποιότητα των παικτών της επιβάλλει από εμάς 100% συγκέντρωση και σε καμία περίπτωση υποτίμηση».

Για τους Τζόζεφ και Νιλικινά: «Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο μετριοπαθείς σε όλες τις αναλύσεις που κάνουμε. Μιλάω για μας, για τους δημοσιογράφους, για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το μπάσκετ, για έναν παίκτη σαν τον Τζόζεφ, αν εννοούμε αυτό, γιατί έχω διαβάσει διάφορα υποτιμητικά σχόλια όσον αφορά το βάρος του. Σίγουρα είναι τρία, τέσσερα κιλά πάνω από τα κιλά που έπαιζε στο NBA, αλλά ποτέ δεν ήταν και ο super fit παίκτης. Παρόλα αυτά έχει κάνει αυτή την πολύ αξιοσημείωτη καριέρα.

Έχει μεγάλη εκτίμηση στο εξωτερικό. Και εμείς τον έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση στην ομάδα μας. Καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι, πασάρει καλά, παίζει με μεγάλη ταχύτητα και σουτάρει την μπάλα πολύ καλά. Δε νομίζω να έχει κανένα άγχος όταν μπαίνει σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Νομίζω ότι έχει παίξει σε πολύ υψηλότερης δυσκολίας παιχνίδια στο παρελθόν για να αγχωθεί από τέτοιου είδους. Απλώς είναι η μετάβαση όπως λέμε όλοι στο ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού ή στο μπάσκετ που παίζεται στην Ευρωλίγκα γενικότερα, που όλοι οι παίκτες χρειάζονται μια περίοδο προσαρμογής».

Για τα δύο πρόσωπα του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρί: «Όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, η ταχύτητα που παίξαμε, ο τρόπος που σουτάραμε την μπάλα και λοιπά ήτανε πραγματικά πολύ καλός. Φάνηκε και από τους εξήντα τόσους πόντους που σκοράραμε και από το ποσοστό μας στα τρίποντα. Νομίζω δεν έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι έχουμε πολλούς καλούς σουτέρ. Έχουμε μια ομάδα που έχει καλή δομή επιθετικά.

Εγώ αν με ρωτάτε προτιμούσα το δεύτερο ημίχρονο γιατί στην ουσία αυτό που είπαμε στους παίκτες μας είναι ότι μην πέσουμε στην παγίδα. Είμαστε οχτώ πόντους πάνω, αλλά παίζουμε στο τέμπο που αρέσκεται να παίζει η Παρί και στα 40 λεπτά τέτοιου είδους παιχνιδιού, πιθανά θα είχαμε προβλήματα. Το γεγονός ότι κατεβάσαμε το τέμπο, πήγαμε σε πιο ορθολογικές επιθέσεις, δηλαδή εννοώντας να εκτελέσουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα της επίθεσης.

Και παρότι κάναμε δέκα λάθη, των οποίων δύο, τρία ήταν επιθετικά φάουλ στο σκριν και σε άλλα δύο πατήσαμε τη γραμμή στο close out. Δηλαδή δεν είναι λάθη ότι μας πήραν την μπάλα στη σέντρα. Τέτοια έγιναν ένα, δύο. Με άφησε περισσότερο ευχαριστημένο λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο γιατί παίξαμε σύμφωνα με το πλάνο του παιχνιδιού, να μη βιαστούμε και τελικά να εκτελέσουμε έτσι όπως έπρεπε.

Παρότι και σε αυτή την περίπτωση χάσαμε κανένα δύο lay up με τον Ταϊρίκ. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε ακόμα μεγαλύτερη ποιοτική συγκομιδή, αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Κερδίσαμε έναν αντίπαλο που είχε κάνει τρεις εκτός έδρας εμφατικές νίκες απέναντι σε πολύ καλούς αντιπάλους και δεν υποτιμούμε σε καμία περίπτωση αυτή τη νίκη που κάναμε χθες».

Για το αν είναι παγίδα το παιχνίδι με τη διαλυμένη Μονακό: «Αν γενικά θέλεις να απαντάς στην κοινή γνώμη είναι φαύλος κύκλος και δεν οδηγεί πουθενά. Αν κάποιος είναι αρνητικός θα πει αυτά πράγματα που ακριβώς είπατε εσείς. Αν κάποιος είναι θετικός, θα πει ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά ή δεν έπαιξε καλά. Οπότε εμείς ας στηριχτούμε σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ακόμα καλό παιχνίδι αύριο»