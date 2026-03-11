Με αισιοδοξία αλλά και επίγνωση των απαιτήσεων που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό μίλησε ο Βιθέντε Ταμπόρδα ενόψει της αναμέτρησης με τη Μπέτις. Ο Αργεντινός μέσος υπογράμμισε τη σημασία της αυτοπεποίθησης που έχει αποκτήσει το «τριφύλλι» μέσα από τα θετικά αποτελέσματα, εκφράζοντας την πίστη του ότι η ομάδα διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία για να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Ισπανούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ταμπόρδα:

Για την δύσκολη περίοδο που πέρασε:

«Ήξερα ότι πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο σύλλογο με σημαντικούς στόχους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ήξερα πως θα είναι δύσκολη η προσαρμογή. Ήμουν σίγουρος για τον εαυτό μου, πάντοτε ήμουν έτοιμος. Είμαι αισιόδοξος πως θα έχουμε ένα καλό αποτελέσματα. Είμαι σίγουρος πως να συνεχίσουμε όπως πάμε, θα τα καταφέρουμε και αύριο».

Για την προσαρμογή του:

«Όχι δεν υπάρχει περισσότερη ένταση. Αυτή υπάρχει παντού σε κάθε πρωτάθλημα και κάθε διοργάνωση. Ο κάθε παίκτης είναι φτιαγμένος για να κερδίζει τιμώντας τη φανέλα που φοράει. Όταν έφτασα αλλάξαμε αρκετούς προπονητές και αυτό καθυστερήσε την προσαρμογή μου. Όμως από την πρώτη στιγμή εγώ ήμουν έτοιμος να παίξει και αυτό θα εξακολουθώ να κάνω. Ο σύλλογος μου έδωσε τα πάντα για να μπορέσω να προσαρμοστώ όσο γίνεται πιο γρήγορα».

Για το παιχνιδι με την Μπέτις:

«Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη η χαρά και όπως είπα και πριν η ομάδα κερδίζει αυτοπεποίθηση μέσα από τα αποτελέσματα τα οποία μας βοηθούν. Εργαζόμαστε σταθερά για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Έχουμε τα κατάλληλα όπλα για να το καταφέρουμε. Θεωρώ πως τα πάμε και δεν πρέπει να αποκλείσουμε από τον κόσμο που έχουμε χαράξει».