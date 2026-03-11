H Euroleague φαίνεται πως είναι πιο έτοιμη από ποτέ να αλλάξει το format της διοργάνωσης και να πάει οριστικά προς τα πρότυπα του NBA.

Το νέο format της Euroleague έχει ήδη δρομολογηθεί σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, ενώ θα υπάρξει και αύξηση των ομάδων και διαχωρισμός σε δύο ομίλους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο «Basketnews», το πιθανότερο σενάριο είναι το γεωγραφικό μοίρασμα των ομάδων, με κύριο στόχο να μειωθούν τα ταξίδια και οι μετακινήσεις, που προσθέτουν επιπλέον κούραση.

Πώς θα χωριστεί η νέα Euroleague

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί, είναι πως στην Euroleague δεν θέλουν να χάσουν τα μεγάλα ντέρμπι, κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να βρίσκονται στη δυτική περιφέρεια, όπως φυσικά και η Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα και τις ισπανικές ομάδες.

Όλα δείχνουν ότι με βάση τον διαχωρισμό των ομάδων οι «αιώνιοι» θα είναι μαζί με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Βαλένθια, Μονακό, Παρί, Βιλερμπάν και Βίρτους Μπολόνια.

Με την ανατολική περιφέρεια να έχει τις Φενέρμπαχτσε, Εφές, Ζαλγκίρις, Μπάγερν Μονάχου, Παρτιζάν, Ερυθρό Αστέρα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ντουμπάι BC.

Όλα αυτά φυσικά είναι ακόμα πρώιμο στάδιο και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταθούν οι συζητήσεις για το format της νέας σεζόν στην Euroleague, αφού η Βιλερμπάν θα είναι απούσα, η Μονακό είναι στον «αέρα», η Φενέρμπαχτσε δεν έχει ακόμα υπογράψει το συμβόλαιό της με τη λίγκα και απομένει να φανεί και το μέλλον των ρωσικών ομάδων.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Euroleague θα αλλάξει το format και ότι θα προσθέσει το λιγότερο άλλες δύο ομάδες, ενώ μπορεί να είναι ακόμη και τέσσερις, ανάλογα την οριστική απόφαση της αρμόδιας αρχής και των μετόχων.