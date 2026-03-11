Δημοφιλή
Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1: Ο Γιαμάλ «έσωσε» τους Καταλανούς με πέναλτι στο 95’
Η Μπαρτσελόνα απέφυγε την ήττα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», καθώς ισοφάρισε τη Νιούκαστλ σε 1-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα για τη φάση των «16» του Champions League, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λαμίν Γιαμάλ. Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 74ο λεπτό, όταν ο Τονάλι έβγαλε κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας και η […]
Καταιγιστική Μπάγερν στο Μπέργκαμο, διέλυσε την Αταλάντα με 6-1
Η Μπάγερν Μονάχου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Μπέργκαμο και επικράτησε με το εμφατικό 6-1 της Αταλάντα στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Champions League, αποκτώντας τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης. Οι Βαυαροί κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Ιταλούς, σημειώνοντας μάλιστα τη βαρύτερη ήττα της Αταλάντα στην ιστορία της […]
Μπαρτζώκας: «Είμαι ευγνώμων στους παίκτες και τους φιλάθλους που μας ακολούθησαν»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στους παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρί στο Παρίσι. Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση, με τον Έλληνα τεχνικό να εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μπαρτζώκας υπογράμμισε πως αισθάνεται ευγνώμων […]
Euroleague: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά το διπλό του Ολυμπιακού στο Παρίσι
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ακόμη μία σημαντική εκτός έδρας νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην Παρί μέσα στην Adidas Arena, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία στη Euroleague. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 20-10 και βρίσκονται σε πολύ καλή θέση στη μάχη για την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, η οποία εξασφαλίζει πλεονέκτημα έδρας στα […]
Ο Ολυμπιακός «εκτέλεσε» από τα 6,75μ. και πέρασε θριαμβευτικά από το Παρίσι
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι και επικράτησε της Παρί με 104-87, κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs της Euroleague. Παρά τις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε επιθετικά, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (17/29 τρίποντα). […]