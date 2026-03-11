Η Ατλέτικο Μαδρίτης πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο «Μετροπολιτάνο» και επικράτησε με 5-2 της Τότεναμ στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του Champions League, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης.

Οι «ροχιμπλάνκος» μπήκαν φουριόζοι στο ματς και μέσα σε μόλις 22 λεπτά είχαν ήδη σκοράρει τέσσερις φορές, εκμεταλλευόμενοι τα σοβαρά λάθη του τερματοφύλακα της Τότεναμ, Αντονίν Κίνσκι, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 17ο λεπτό από τον Βικάριο.

Το σκορ άνοιξε στο 6’ ο Γιορέντε, όταν οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν λάθος του Κίνσκι. Στο 14’ ο Γκριεζμάν διπλασίασε τα τέρματα της Ατλέτικο, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Άλβαρες έκανε το 3-0 σε κενή εστία μετά από νέο λάθος του τερματοφύλακα των Λονδρέζων. Στο 22’ ο Λε Νορμάν ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0, ολοκληρώνοντας ένα εκρηκτικό ξεκίνημα για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Η Τότεναμ μείωσε στο 26’ με τον Πόρο, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 4-1. Στο δεύτερο μέρος η Ατλέτικο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 55’ ο Άλβαρες πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 5-1.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν στο 76’ με τον Σολάνκε, μετά από λάθος του Όμπλακ, διαμορφώνοντας το τελικό 5-2.

Με αυτή τη νίκη η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, ενόψει της ρεβάνς στο Λονδίνο.

Σκόρερ: Γιορέντε 6’, Γκριεζμάν 14’ , Άλβαρες 15’ 55′ , Λε Νορμάν 22’ – Πόρο 26’, Σολάνκε 76′.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Πουμπίλ, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Σιμεόνε (68′ Σαρλόθ), Γιορέντε, Καρντόζο, Λούκμαν (68′ Μπάριος), Άλβαρες (73′ Γκονζάλες), Γκριεζμάν (81′ Κόκε).

ΤΟΤΕΝΑΜ: Κίνσκι (17’ Βικάριο), Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Πόρο, Σαρ, Γκρέι, Σπενς (83′ Σίμονς), Κόλο Μουανί (46′ Σολάνκε), Τελ (46′ Γκάλαχερ), Ριτσάρλισον (68′ Παλίνια).