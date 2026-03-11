Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε συγκρατημένος αλλά αισιόδοξος ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις, τονίζοντας την ανάγκη για ρεαλισμό, συγκέντρωση και ομαδική λειτουργία. Ο έμπειρος τεχνικός των «πράσινων», αναφέρθηκε στη δυναμική της ισπανικής ομάδας και στο πλεονέκτημα που έχει από τη μακροχρόνια παρουσία του Μανουέλ Πελεγκρίνι στον πάγκο της, επισημαίνοντας όμως πως ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Για το ματς με τη Μπέτις:

«Το μότο μου είναι ένα παιχνίδι τη φορά. Όταν παίζεις και κερδίζεις συνεχόμενα παιχνίδια το κλειδί να επικεντρώνεσαι κάθε φορά στο επόμενο ματς. Έτσι αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας αυτή τη στιγμή. Και ο Βισέντε το είπε, παίζουμε με αυτοπεποίθηση και οι παίκτες αντιλαμβάνονται καλύτερα αυτά που δουλεύουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν να δουλεύουμε. Ακόμα δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε και να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα».

Για το τι πρέπει να κάνουν:

«Πρέπει να δουλεύουμε σαν ομάδα. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον, να μην εκτίθενται σε καταστάσεις ενός εναντίον ενός. Πρέπει να προσέχουμε γιατί κάθε φορά που έχουν τη μπάλα μπορούν να δημιουργήσουν κάτι και κάθε φορά που την επανακτούν το ίδιο».

Για τη στήριξη του κόσμου κι αν έχει κάποια ιδιαιτερότητα το ματς:

«Επειδή έχω εμπειρία, εκτιμώ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Όταν ήρθα εδώ είχαμε τρεις βαθμούς στο Europa. Τώρα είμαστε σε καλύτερη καταστάση. Ξέρω ότι είμαστε ο Παναθηναϊκός κι αυτό δεν είναι αρκετό. Όμως ότι κλειδώσαμε την τέταρτη θέση και είμαστε ακόμα εδώ στο Europa δείχνουν μία πρόοδο. Δεν μπορώ να έρθω εδώ και να πω ότι θα κερδίσουμε το Europa League, γιατί θα φανώ τρελός. Τώρα οι οπαδοί σκέφτονται τη διαφορά από την κορυφή. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.

Η Μπέτις είναι καλή ομάδα μ’ έναν καλό προπονητή. Ο Πελεγκρίνι εκεί είναι 5-6 χρόνια και αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα, αφού έχει περάσει ξεκάθαρα τις ιδές του. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε, όπως πρέπει να το κάνουμε με το σωστό τρόπο.

Να έχουμε σωστή νοοτροπία. Κι ας έχουμε προβλήματα με τιμωρίες και τραυματισμούς. Πιστεύω πως θα τα πάμε καλά. Αν τα πάμε καλά οκ, αν όχι θα έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε τα πράγματα στο δεύτερο παιχνίδι».

Για την κατάσταση που υπήρχε στο αντίστοιχο ματς με την Πλζεν:

«Όταν δεν κερδίζεις ή δεν παίζεις όσο καλά θέλεις, δέχεται τέτοιες ερωτήσεις με πίεση. Όταν κερδίζεις δέχεται ερωτήσεις με διαφορετική πίεση, τύπου να κερδίσουμε τον τίτλο ή το Europa League.

Το προτζεκτ και η φιλοδοξία που υπάρχει είναι μεγάλη, αλλά χρειάζεται χρόνο. Σαν προπονητής πρέπει να συνεχίσω να λέω τα ίδια στους παίκτες μου, γιατί έτσι πιστεύω ότι θα προοδεύσουμε. Οι φίλαθλοι λένε πως είμαστε ο Παναθηναϊκός και πρέπει να τους κερδίσουμε. Μιλάμε για μία ομάδα που είναι ψηλά στο ισπανικό πρωτάθλημα. Δεν σημαίνει πως αποκλεείται, αλλά δεν είναι εύκολο.

Παίζουμε με αυτοπεποίθηση, ξέρουν καλύτερα τι προσπαθούμε να κάνουμε. Θεωρώ πως αύριο μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Για τα αδύνατα σημεία της Μπέτις:

«Είναι Πελεγκρίνι το όνομά σου; Δεν μπορώ να το πω τώρα. Έχουν αδυναμίες, τις έχουμε δει, αλλά είμαι σίγουρος ότι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Είναι καλή επιθετικά ομάδα, όμως έχουμε θέματα αμυντικά, γιατί έχουν συνηθίσει να έχουν την κατοχή».

Για τις απουσίες και τις αλλαγές που χρειάζονται λόγω της έλλειψης στόπερ:

«Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Λεβαδειακό σκεφτόμασταν τι αλλαγές θα κάνουμε για να ξεκουράσουμε παίκτες. Θέλαμε να κάνουμε λίγο διαφορετικές τις αλλαγές, αλλά στο τέλος χρειάστηκε να βγει ο Τάσος και δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε όπως θέλαμε.

Έχω δοκιμάσει και την τετράδα και θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, αν δηλαδή θα πάμε σε τετράδα ή θα επιμείνουμε στον τρόπο μας, που έχει συνηθίσει να παίζει η ομάδα με κάποιες αλλαγές».

Για την κατοχή της μπάλας:

«Η Μπέτις άλλαξε κι εκείνη πολλούς παίκτες στο ματς με τη Χετάφε. Το να αλλάζεις παίκτες σημαίνει πως η ομάδα είναι δυνατή και όλοι μπορούν να προσφέρουν. Έτσι δυναμώνει η ομάδα. Το σύστημα και το μοντέλο παιχνιδιού είναι δύο διαφορετικά πράγματα.Όταν είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο έχουμε περισσότερη κατοχή, όταν παίζουμε με ομάδες που συνηθίζουν να παίζουν έτσι τότε πρέπει να σκεφτείς τι θα σε βολέψει περισσότερο.

Αν θα πας να πάρεις την κατοχή ή να την αφήσεις και να περιμένεις ή να πρεσάρεις.

Αν με ρωτάτε, ναι προτιμώ να αφήνω τη κατοχή και να περιμένω, αλλά αυτό δεν γίνεται πάντα. Προσπαθούμε να μάθουμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα,

Είναι ρίσκο να αλλάξουμε το σύστημα, αλλά πρέπει να ζυγίσουμε τα δεδομένα. Προπονούμε τόσο την πίεση ψηλά όσο και το περιμένουμε σε χαμηλότερο μπλοκ.

Στη Μπέτις υπάρχουν παίκτες που είναι καλοί με τη μπάλα, εμείς πρέπει να βρούμε την ισορροπία που χρειάζεται. Δεν μπορείς να παίζεις πάντα με τον ίδιο τρόπο γιατί οι άλλες ομάδες θα σε μάθουν».

Για το περιμένει να κάνει τη διαφορά στο ζευγάρι:

«Έχουμε μια ξεκαθάρη ιδέα στην οποία και δουλεύουμε πάνω εδώ και οι δύο μέρες. Μπορούμε να κρατήσουμε τη μπάλα και να παίξουμε και θα προσπαθήσουμε, αν αυτό δεν συμβεί, θα το αλλάξουμε. Εγώ είμαι σκεπτικός και δεν χοροπηδάω όταν σκοράρουμε, γιατί σκέφτομαι το επόμενο. Σε άλλους αρέσουν οι προπονητές που πανηγυρίζουν. Εγώ προτιμώ να σκέφτομαι πως θα βελτιωθούμε και θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι τώρα και μετά από λίγους μήνες θα δούμε που έχουμε φτάσει».

Για τον διαιτητή στα ματς με Πλζεν και Ρέιντζερς, που ήταν ο Ρούμσας:

«Δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ για τους διαιτητές. Έχουν φίλους που είναι διαιτητές και ξέρω τι περνάνε. Είναι δύσκολη δουλειά και υφίστανται πολλά. Πρέπει να τους σέβεσαι, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μπορεί να είσαι δυσαρεστημένος με τις αποφάσεις τους. Ελπίζω αύριο να είναι ο διαιτητής θέμα συζήτησης μετά το ματς».