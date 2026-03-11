Ο 43χρονος τεχνικός αποχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/3), έπειτα από 473 ημέρες στον πάγκο των Μονεγάσκων, επιλέγοντας να παραιτηθεί σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στο εσωτερικό του συλλόγου.

Τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα, οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές των παικτών, αλλά και η αγωνιστική κάμψη με επτά ήττες στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της EuroLeague, διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον που οδήγησε στην αποχώρησή του.

Η απομάκρυνση του Σπανούλη είχε αρχίσει να διαφαίνεται τις τελευταίες ημέρες, με τις εξελίξεις τελικά να επιβεβαιώνονται την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Μονακό, η ομάδα έφτασε μέχρι τον τελικό της EuroLeague την περασμένη σεζόν, όπου ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε, ενώ μέχρι πρόσφατα βρισκόταν και στη διεκδίκηση της κορυφής της κανονικής περιόδου.

Παρά την αποχώρησή του από τη Μονακό, ο Σπανούλης θα συνεχίσει κανονικά στον πάγκο της Εθνικής, την οποία οδήγησε στο χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό

“Η AS Monaco Basket και ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν κοινή συναινέσει να χωρίσουν άμεσα τους δρόμους τους.

Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Βασίλη Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωση που επέδειξε εντός του οργανισμού. Η δέσμευσή του στην ομάδα και στις αξίες του συλλόγου θα παραμείνει χαραγμένη στην ιστορία της Μονακό.

Η AS Monaco Basket τον ευγνωμονεί για το έργο που ολοκλήρωσε και για τη νοοτροπία που μοιράστηκε με τους παίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Ο Βασίλης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην οικογένεια της Roca Team. Ο σύλλογος του εύχεται κάθε επιτυχία στο υπόλοιπο της καριέρας του”.