Με τον Πέδρο Τσιριβέγια και τον Μανώλη Σιώπη, θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τη Μπέτις στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 16 του Europa League.

Οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην αποστολή των Πράσινων, ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Ντέσερς, Κώτσιρας, Πάλμερ – Μπράουν, καθώς και οι τιμωρημένοι λόγω καρτών Μπακασέτας, Τουμπά και Ερνάντεθ.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Βύντρα.