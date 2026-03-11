Απίστευτα πράγματα στο «Μετροπολιτάνο», καθώς οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαξε σάντουιτς την ώρα του αγώνα των ροχιμπλάνκος με την Τότεναμ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε… περίπατο κόντρα στους «πετεινούς» με 5-2 στα playoffs του Champions League και προηγήθηκε ήδη με 4-1 από το ημίχρονο.
Οι γηπεδούχοι διέλυσαν τους φιλοξενούμενους και όπως φαίνεται, ο οπαδός των ροχιμπλάνκος άδραξε την ευκαιρία να τσιμπήσει… κάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Δείτε τον φίλαθλο της Ατλέτικο Μαδρίτης
An Atletico Madrid fan was making sandwiches while his side were up 4-1 in the first half 😭
One of the most random games we’ve seen in some time 😂 pic.twitter.com/sexISmCRn8
— ESPN FC (@ESPNFC) March 10, 2026