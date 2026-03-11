Απίστευτα πράγματα στο «Μετροπολιτάνο», καθώς οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαξε σάντουιτς την ώρα του αγώνα των ροχιμπλάνκος με την Τότεναμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε… περίπατο κόντρα στους «πετεινούς» με 5-2 στα playoffs του Champions League και προηγήθηκε ήδη με 4-1 από το ημίχρονο.

Οι γηπεδούχοι διέλυσαν τους φιλοξενούμενους και όπως φαίνεται, ο οπαδός των ροχιμπλάνκος άδραξε την ευκαιρία να τσιμπήσει… κάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα.