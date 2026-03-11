Η Μπαρτσελόνα απέφυγε την ήττα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», καθώς ισοφάρισε τη Νιούκαστλ σε 1-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα για τη φάση των «16» του Champions League, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λαμίν Γιαμάλ.

Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 74ο λεπτό, όταν ο Τονάλι έβγαλε κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας και η μπάλα κατέληξε στον Μπαρνς, ο οποίος σημάδεψε το δοκάρι. Στη συνέχεια ο Ζοέλιντον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο ριμπάουντ, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Τελικά η Νιούκαστλ κατάφερε να προηγηθεί στο 86’, όταν ο Μέρφι συνεργάστηκε με τον Ράμσεϊ από τα δεξιά και έβγαλε τη σέντρα στην περιοχή, με τον Μπαρνς να σκοράρει από κοντά για το 1-0.

Η Μπαρτσελόνα όμως είχε την απάντηση στο φινάλε. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Όλμο κέρδισε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Τιαό και ο Γιαμάλ ανέλαβε την εκτέλεση, νικώντας τον Ράμσντεϊλ για το τελικό 1-1.

Οι δύο ομάδες θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους στη ρεβάνς που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βαρκελώνη, με το εισιτήριο για τα προημιτελικά να παραμένει ανοιχτό.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ραμστνέιλ, Τρίπιερ (67′ Λιβραμέντο), Τιαό, Μπερν, Χολ, Ράμσεϊ, Τονάλι, Ζοέλιντον, Ελάνγκα (67′ Μέρφι), Οσούλα (67′ Γκόρντον), Μπαρνς (90’+1′ Γουίλοκ).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γκαρσία, Κανσέλο, Αραούχο (88′ Φοντ), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Πέδρι (70′ Όλμο), Μπερνάλ (73′ Κασαδό), Γιαμάλ, Φερμίν (88′ Τόρες), Ραφίνια, Λεβαντόβσκι (70′ Ράσφορντ).