Η ομάδα του Πειραιά ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη σημαντική νίκη απέναντι στην Παρί και θέλει να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό, κάνοντας ακόμη ένα βήμα στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4, με την περιγραφή να είναι του Χρήστου Καούρη.
Οι μεταδόσεις της Πέμπτης για τη EuroLeague
- 20:00 Μονακό-Ολυμπιακός Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 21:00 Ντουμπάι-Μπασκόνια Novasports3 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 22:00 Παναθηναϊκός AKTOR-Ζαλγκίρις Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου
- 22:00 Παρί-Βιλερμπάν Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη