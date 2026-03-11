Το «T-Center» είχε έναν ξεχωριστό… καλεσμένο στην προπόνηση του Παναθηναϊκού την Τετάρτη (11/3). Ο Ματίας Λεσόρ προπονήθηκε με τους συμπαίκτες του και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις.

Η εν λόγω αναμέτρηση είναι στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Euroleague και θα διεξαχθεί την Πέμπτη το βράδυ (12/3, 22:00)

Αν και αγωνίστηκε στα δύο ματς του Final Four τον περασμένο Μάιο στο Άμπου Ντάμπι, ο Ματίας Λεσόρ απέχει ουσιαστικά από τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού από τις 17 Δεκεμβρίου 2024, όταν και είχε τραυματιστεί σοβαρά στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπασκόνια.

Την επιστροφή του υψηλόσωμου σέντερ επιβεβαίωσε ο Αταμάν στη Media Day της ομάδας.