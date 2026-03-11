Ο τερματοφύλακας της Τότεναμ, Αντονίν Κίνσκι βρέθηκε στο προσκήνιο για όλους… τους λάθος λόγους, στην αναμέτρηση που οι «πετεινοί» ηττήθηκαν με 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Κίνσκι έκανε τραγικά λάθη στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα οι «ροχιμπλάνκος» να προηγηθούν από νωρίς με 3-0 χάρη σε γκολ των Γιορέντε, Γκριεζμάν και Άλβαρες.

Η εφιαλτική βραδιά του Κίνσκι

Ο Κίνσκι, μόλις στο 6ο λεπτό, προσπάθησε να πασάρει, γλίστρησε κι έκανε λάθος και στην εξέλιξη της φάσης οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Γιορέντε.

These angles of Kinsky errors are NUTS😭pic.twitter.com/AeBmC9GMg9 — Dex (@DexxterUtd) March 10, 2026

Ο Γκριεζμάν διπλασίασε τα τέρματα των Μαδριλένων στο 14’ κι ένα λεπτό αργότερα ο Άλβαρες δεν είπε όχι στο νέο τεράστιο λάθος του Κίνσκι, κάνοντας το 3-0 σε κενή εστία.

Η αλλαγή στο 17′ που έγραψε ιστορία στο Champions League

«Είναι πολύ σπάνιο. Ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη κάτι τέτοιο. Έπρεπε να τον αλλάξω για να τον προστατεύσω και να προστατεύσω την ομάδα», με αυτά τα λόγια τοποθετήθηκε ο Τούντορ για την αλλαγή που έκανε στο 17′, βγάζοντας έξω τον Κίνσκι και στη θέση του πέρασε ο Βικάριο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για μία κίνηση που έγραψε ιστορία στο Champions League, αφού για πρώτη φορά τερματοφύλακας περνάει ως αλλαγή πριν την ολοκλήρωση του 20′ λεπτού, χωρίς να έχει τραυματιστεί.

You’ve taken a risk on a young keeper and it’s backfired. As a manager you need to take responsibility. At least console him. Tudor has used Kinsky like a disposable razor pic.twitter.com/H2jEZtbcmy — Pythagoras In Boots ⚽️ (@pythaginboots) March 10, 2026

Μάλιστα, πολλοί κατέκριναν τον Κροάτη τεχνικό, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν στήριξε τον 22χρονο κίπερ που είχε να αγωνιστεί ως βασικός από τον περασμένο Οκτώβρη.

Ακόμη, αρκετοί οπαδοί της Τότεναμ κατέκριναν και τον Ρομέρο, ο οποίος φαίνεται ότι ζήτησε από τον Τούντορ να προχωρήσει στην αλλαγή του Κινσκί. Το σημαντικό είναι ότι ο ο γκολκίπερ της Τότεναμ πήγε στα αποδυτήρια και έκλαιγε στην χωρίς αμφιβολία πιο δύσκολη βραδιά της καριέρας του.