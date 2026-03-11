To ανανεωμένο X‑Trail συνδυάζει όλα όσα οι οδηγοί αγάπησαν στο πέρασμα των χρόνων, προσφέροντας ακόμη πιο δυναμική οδήγηση και αυξημένη πρακτικότητα σε κάθε οικογενειακή εξόρμηση.

Το ανασχεδιασμένο εμπρόσθιο μέρος με την ευρύτερη μάσκα V-Motion τραβάει αμέσως τα βλέμματα, προσδίδοντας εντυπωσιακή εμφάνιση και εκφράζοντας με σύγχρονο τρόπο το σχεδιαστικό DNA της Nissan.

Τα LED πίσω φώτα τονίζουν την χαρακτηριστική φωτιστική ταυτότητα του X-Trail, ενώ οι δύο νέες επιλογές εξωτερικών χρωμάτων, Universal Blue και Baja Storm, είναι διαθέσιμες και σε διχρωμίες, για ακόμα πιο εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η καμπίνα του X-Trail αναβαθμίζεται, προσφέροντας ακόμη υψηλότερα επίπεδα άνεσης και ποιότητας, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στον ανθεκτικό και περιπετειώδη χαρακτήρα του μοντέλου. H οθόνη infotainment 12,3 ιντσών, ενισχύουν περαιτέρω την αίσθηση άνεσης.

Το τελευταίας γενιάς σύστημα infotainment NissanConnect φέρνει για πρώτη φορά το Google built-in στο X-Trail, προσφέροντας μια διαισθητική και πλήρως hands-free εμπειρία στην καμπίνα. Οι οδηγοί έχουν πρόσβαση σε φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant, δυνατότητα λήψης εφαρμογών από το Play Store και ενημερώσεις καιρού – όλα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους.

Οι αναβαθμίσεις στο ProPILOT Assist προσφέρουν πιο ομαλές αντιδράσεις, βελτιωμένη αναγνώριση πινακίδων ταχύτητας, πιο ακριβή ανίχνευση σημάτων κυκλοφορίας, ομαλότερη πέδηση και επιτάχυνση, και πιο σταθερή διατήρηση λωρίδας, ειδικότερα σε στενές λωρίδες.

Το ανανεωμένο X-Trail συνεχίζει να διατίθεται με το σύστημα e-POWER, τη μοναδική υβριδική τεχνολογία της Nissan, που ήδη έχουν εμπιστευτεί πάνω από 285.000 πελάτες σε όλη την Ευρώπη – διαθέσιμο τόσο στο Qashqai όσο και στο X-Trail.

Για τους πελάτες των οποίων το ιδανικό Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει εκδρομές στην ύπαιθρο, διαδρομές με mountain bike και χειμερινά ταξίδια για σκι, η ανανεωμένη έκδοση N-Trek επιστρέφει με ακόμη πιο τολμηρό και περιπετειώδη χαρακτήρα. Διαθέτει πιο δυναμική και τολμηρή εμφάνιση, ειδικές λεπτομέρειες και ανθεκτικά υλικά σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης.

Το Νέο 2026 Nissan X-Trail θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελλάδα από αρχές Απριλίου.