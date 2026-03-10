Έφηβος ετών… 101! Ο Ολυμπιακός γιορτάζει σήμερα (10/3), καθώς συμπληρώνει τα 101 χρόνια στην τεράστια ιστορία του, με την ΠΑΕ να στέλνει το δικό της μήνυμα, μέσα από τα επίσημα social media του συλλόγου.

Οι ερυθρόλευκοι που αποτελούν τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης αποτελούν την πιο λαοφιλή ομάδα της χώρας και την πιο πετυχημένη, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός ανεβάζει μια πολύ όμορφη ανάρτηση.

«101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος. Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται», ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός