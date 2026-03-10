Ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα σημάδεψε τον αγώνα ανάμεσα στη Μουσούζ Ρούνα και την Ιντεπιέντε ντελ Βάλε στο Εκουαδόρ, προκαλώντας σοκ σε παίκτες και φιλάθλους.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής, Ζαν Πιερ Αρόγιο Βερνάζα τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς υπέστη κάταγμα στο πόδι ύστερα από επικίνδυνο τάκλιν του αντιπάλου του, Μπράιαν Νέγκρο . Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για τραυματισμό που θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη και την καριέρα του νεαρού παίκτη.

Δείτε τι έγινε στο Εκουαδόρ

Η δημόσια συγγνώμη

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μπράιαν Νέγκρο προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη προς τον αντίπαλό του, δηλώνοντας: «Ήταν ένα ατυχές μαρκάρισμα. Στην αρχή δεν αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα του τραυματισμού αλλά όταν με απέβαλε ο διαιτητής συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Νιώθω απαίσια και σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής. Του εύχομαι καλή και γρήγορη ανάρρωση και είμαι στη διάθεση της οικογένειάς του για ό,τι χρειαστεί».

