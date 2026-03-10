Η μάχη για τον τίτλο στη Stoiximan Super League έχει μπει στην τελική της ευθεία, με τρεις ομάδες να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της βαθμολογίας με προβάδισμα δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ενώ όλα δείχνουν πως η τελική έκβαση θα κριθεί στα playoffs, όπου συμμετέχει φυσικά και ο Παναθηναϊκός.

Για τον Ολυμπιακό, πάντως, το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σε περίπτωση που οι «ερυθρόλευκοι» κατακτήσουν τον τίτλο, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να εξασφαλίσουν απευθείας θέση στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν, όπως συνέβη και την περσινή χρονιά.

Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται στην πρώτη θέση της ειδικής κατάταξης των πρωταθλητών από πρωταθλήματα που δεν δίνουν απευθείας εισιτήριο για τη διοργάνωση. Η υψηλή συγκομιδή βαθμών που έχει συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τον φέρνει μπροστά από συλλόγους όπως η Ρέιντζερς, η Σαχτάρ Ντόνετσκ και η Φερεντσβάρος.

Στην ίδια λίστα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πέμπτη θέση και το δικό του σενάριο είναι πιο σύνθετο. Για να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League θα πρέπει πρώτα να κατακτήσει το πρωτάθλημα και παράλληλα οι ομάδες που βρίσκονται ψηλότερα στη σχετική κατάταξη —Ρέιντζερς, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φερεντσβάρος— να μην στεφθούν πρωταθλήτριες στις χώρες τους.

Για τον Ολυμπιακό, τα πράγματα είναι πιο απλά. Αν τερματίσει πρώτος στην Ελλάδα και ο νικητής του φετινού Champions League έχει ήδη εξασφαλίσει συμμετοχή στη διοργάνωση μέσω του πρωταθλήματός του, τότε οι Πειραιώτες θα πάρουν απευθείας το εισιτήριο για τη League Phase της επόμενης σεζόν.