Ο Ολυμπιακός «εκτέλεσε» από τα 6,75μ. και πέρασε θριαμβευτικά από το Παρίσι
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι και επικράτησε της Παρί με 104-87, κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs της Euroleague. Παρά τις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε επιθετικά, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (17/29 τρίποντα). […]
Ποιες είναι οι πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να μείνει εκτός 10άδας στην Euroleague σύμφωνα με τον αλγόριθμο
Τι βλέπει ο αλγόριθμος ως πιθανότερο; Τι προβλέπει το υπερκομπιούτερ για τον Ολυμπιακό; Διαβάστε όλες τις απαντήσεις.
Ναντέρ – Μονακό 83-88: Οι Μονεγάσκοι προκρίθηκαν στον τελικό χωρίς τον Σπανούλη στον πάγκο
Η Μονακό επικράτησε της Ναντέρ με 88-83 στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Γαλλίας και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λε Μαν. Η ομάδα του Πριγκιπάτου αγωνίστηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, καθώς ο Έλληνας προπονητής βρίσκεται πλέον στην έξοδο από τον σύλλογο. Παρ’ όλα αυτά, […]
Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε το ρεκόρ του με 13 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Παρί, πετυχαίνοντας 13 εύστοχα τρίποντα και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που κρατούσε η Ρεάλ Μαδρίτης από το 2022. Olympiacos have tied their all-time record for most 3-pointers in the 1st half with 13! 🎯🔥 Wow! @Olympiacos_BC Second half is about to start, tune in on ELTV: […]
Ο Ολυμπιακός τίμησε τον αδικοχαμένο οπαδό πριν το ματς με την Παρί (vid)
Οι παίκτες του Ολυμπιακού απέτισαν φόρο τιμής σε έναν φίλο της ομάδας από την Ολλανδία, που έφυγε από τη ζωή δύο μέρες πριν ταξιδέψει στο Παρίσι για τον αγώνα της EuroLeague. Πριν από το τζάμπολ, οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν ένα λουλούδι στην κόκκινη πλευρά του γηπέδου, δείχνοντας τον σεβασμό τους και κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του. […]