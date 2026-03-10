Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Παρί, πετυχαίνοντας 13 εύστοχα τρίποντα και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που κρατούσε η Ρεάλ Μαδρίτης από το 2022.

Olympiacos have tied their all-time record for most 3-pointers in the 1st half with 13! 🎯🔥 Wow! @Olympiacos_BC Second half is about to start, tune in on ELTV: https://t.co/lauthnQrHI pic.twitter.com/t5TSbrNL6C — EuroLeague (@EuroLeague) March 10, 2026

Μετά τα 8/10 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» πρόσθεσαν ακόμα πέντε εύστοχα (5/9) στο δεύτερο δεκάλεπτο, φτάνοντας συνολικά τα 13 τρίποντα στο ημίχρονο και γράφοντας ιστορία στην EuroLeague.