Η Μονακό επικράτησε της Ναντέρ με 88-83 στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Γαλλίας και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λε Μαν.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου αγωνίστηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, καθώς ο Έλληνας προπονητής βρίσκεται πλέον στην έξοδο από τον σύλλογο. Παρ’ όλα αυτά, οι Μονεγάσκοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη και το εισιτήριο για τον τελικό.

Κορυφαίος για τη Μονακό ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 14 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Από την πλευρά της Ναντέρ ξεχώρισαν ο Πρκάτσιν με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ, αλλά και ο Σάξεν που σημείωσε double-double με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Στον μεγάλο τελικό, η Μονακό θα βρει απέναντί της τη Λε Μαν, η οποία στον άλλο ημιτελικό νίκησε την Τουλόν με 82-73.