Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στους παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρί στο Παρίσι.

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση, με τον Έλληνα τεχνικό να εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μπαρτζώκας υπογράμμισε πως αισθάνεται ευγνώμων για το σύνολο των παικτών που διαθέτει και την προσπάθεια που καταβάλλουν στο παρκέ.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Το τέταρτο δεκάλεπτο μου άρεσε περισσότερο. Είχαμε καλύτερες άμυνες. Η Παρί είναι εκπληκτική ομάδα στην ταχύτητα που παίζει. Βάλαμε 13 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε το ταλέντο να εκτελέσουμε γρήγορα. Έπρεπε να επιβραδύνουμε αυτό το ρυθμό στη συνέχεια και να αποφύγουμε κάποια λάθη. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες και τους φιλάθλους που μας ακολούθησαν.

Πρέπει να παίξουμε τώρα στην έδρα της Μονακό, μετά έχουμε άλλα 2 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, αλλά έχουμε τους παίκτες, παρά το εξουθενωτικό πρόγραμμα. Δεν είχαμε τον Γουόκαπ, αλλά καταφέραμε να κερδίσουμε και τον Παναθηναϊκό και εδώ. Είμαι ευγνώμων για το ρόστερ που έχουμε».