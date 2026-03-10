Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί (21:45).
Στη δωδεκάδα συμπεριλήφθηκε τελικά ο Μόντε Μόρις, ενώ εκτός έμεινε ο Όμηρος Νετζήπογλου για το παιχνίδι της Τρίτης.
Από την αποστολή που ταξίδεψε στη Γαλλία απουσιάζει ο Τόμας Γουόκαπ, ενώ κανονικά βρίσκεται με την ομάδα ο Σάσα Βεζένκοβ. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει αβέβαιο αν θα είναι διαθέσιμος για την επόμενη αναμέτρηση με τη Μονακό στις 12 Μαρτίου.
Το Depth Chart του Ολυμπιακού
PG: Φρανκ Νιλικίνα, Κόρι Τζόσεφ, Μόντε Μόρις
SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ
SF: Τάισον Γουορντ, Εβάν Φουρνιέ
PF: Άλεκ Πίτερς, Κώστας Παπανικολάου
C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ