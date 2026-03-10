Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι και επικράτησε της Παρί με 104-87, κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs της Euroleague.

Παρά τις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε επιθετικά, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (17/29 τρίποντα). Με τη νίκη αυτή οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 20-10 και ισοβαθμούν στις θέσεις 2-3 με τη Βαλένθια, ενώ η Παρί παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία με ρεκόρ 11-19.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 24 πόντους και 5 ασίστ, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν ο Άλεκ Πίτερς με 18 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Πολύ καλή παρουσία είχε και ο Εβάν Φουρνιέ με 17 πόντους.

Η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε «καυτή» από την περιφέρεια και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 33-22, έχοντας 8/10 τρίποντα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Παρί αντέδρασε και μείωσε τη διαφορά, όμως ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 63-55.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ξανά την ένταση τους και έφτασαν ακόμη και στο +18, διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να επιστρέψουν στο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κράτησε το προβάδισμα και έφτασε άνετα στη νίκη.

Επόμενη πρόκληση για τους Πειραιώτες είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο (12/3), ενώ η Παρί θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν σε γαλλικό ντέρμπι.

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104

Παρί (Ταμπελίνι): Χίφι, Καβαλιέρε, Ρόμπινσον, Χερέρα, Ρόντεν, Στίβενς, Ντοκοσί, Φαγέ, Μόργκαν, Ουατάρα, Χόμες, Ουίλις.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα, Γουόρντ, Μόρις, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ.