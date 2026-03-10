Η Μπάγερν Μονάχου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Μπέργκαμο και επικράτησε με το εμφατικό 6-1 της Αταλάντα στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Champions League, αποκτώντας τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης.

Οι Βαυαροί κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Ιταλούς, σημειώνοντας μάλιστα τη βαρύτερη ήττα της Αταλάντα στην ιστορία της στη διοργάνωση. Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ ήταν το 0-5 από τη Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί έθεσε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όταν και πέτυχε τρία γκολ. Στο 12’ ο Στάνισιτς άνοιξε το σκορ μετά από εκτέλεση κόρνερ, ενώ στο 22’ ο Ολίσε διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με δυνατό αριστερό σουτ. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 25’, ο Γκνάμπρι έκανε το 0-3 ύστερα από εξαιρετική ασίστ του Ολίσε.

Η Μπάγερν συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος. Στο 52’ ο Τζάκσον ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-4, ενώ στο 64’ ο Ολίσε πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 0-5. Τρία λεπτά αργότερα ο Μουσιάλα διαμόρφωσε το 0-6, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή επιθετική παράσταση των Γερμανών.

Το μόνο που κατάφερε η Αταλάντα ήταν να πετύχει το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις με τον Πάσαλιτς, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-6.

Η ρεβάνς στη Γερμανία αποκτά πλέον τυπικό χαρακτήρα, με τη Μπάγερν να βρίσκεται ήδη με το ένα πόδι στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Σκόρερ: 90’+3′ Πάσαλιτς – 12′ Στάνισιτς, 22′, 64′ Ολίσε, 25′ Γκνάμπρι, 52′ Τζάκσον, 67′ Μουσιάλα

Αταλάντα: Καρνεζέκι, Τζαπακόστα (67′ Μπελανόβα), Χίεν, Κολάσινατς (55′ Αχάνορ), Μπερνασκόνι, Σουλεμάνα (73′ Σάμαρτζιτς), Ντε Ρουν, Πάσαλιτς, Ζαλέβσκι (55′ Μούσα), Κρστόβιτς, Σκαμάτσα (46′ Τζιμσίτι).

Μπάγερν Μονάχου: Ούρμπιγκ, Στάνισιτς, Ουπαμεκάνο, Ταχ, Λάιμερ (46′ Ντέβις, 71′ λ.τρ. Μπίσχοφ), Κίμιχ, Πάβλοβιτς (68′ Γκορέτσκα), Ολίσε, Γκνάμπρι (46′ Μουσιάλα), Ντίαζ, Τζάκσον.