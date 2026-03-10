Μέσα από ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ αναφέρθηκε στην ιστορική επέτειο του συλλόγου που γιορτάζει 101 χρόνια από την ίδρυση του. Υπογραμμίζοντας τα χρόνια γεμάτα επιτυχίες, περηφάνια και πάθος που συνοδεύουν την πορεία του Ολυμπιακού.

«101 χρόνια Θρύλος! 101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους! Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ μας», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.