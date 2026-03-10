Η Brisbane Roar εξέφρασε τη στήριξή της στις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν που βρίσκονται πλέον στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Ο σύλλογος τόνισε πως πρόκειται για ταλαντούχες αθλήτριες με μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο και δήλωσε ότι θα ήταν τιμή του να τους προσφέρει χώρο για να προπονηθούν και να αγωνιστούν.

Η ομάδα του Μπρίσμπεϊν υπογράμμισε πως θέλει να τις υποδεχτεί χωρίς όρους και χωρίς πολιτική, προσφέροντάς τους απλώς μια ποδοσφαιρική οικογένεια και ένα νέο σπίτι στην τοπική κοινότητα.