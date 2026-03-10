Με την επανεκκίνηση της φάσης των «16» του UEFA Champions League, η πορτογαλική ιστοσελίδα A Bola παρουσίασε τη λίστα με τους 30 ποδοσφαιριστές που έχουν επιχειρήσει τις περισσότερες τελικές προσπάθειες στη φετινή διοργάνωση.

Στην κατάταξη βρίσκονται αρκετά από τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μεταξύ αυτών ο Κιλιάν Εμπαπέ ( με 45 τελικές (24 στην εστία και 13 γκολ) και ο Βινίσιους Ζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης με 35 τελικές (11 στην εστία, 3 γκολ). Παράλληλα, στη λίστα συναντά κανείς τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα με 21 τελικές (8 στην εστία, 3 γκολ), τον Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι με 28 τελικές (15 στην εστία, 7 γκολ) και τον Χάρι Κέιν της Μπάγερν Μονάχου με 29 τελικές (15 στην εστία, 8 γκολ). Σημαντική παρουσία έχει και ο Βιτίνια της Παρί Σεν Ζερμέν με 33 τελικές (12 στην εστία και 5 γκολ).

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται και σε τρεις ποδοσφαιριστές που έχουν ελληνική παρουσία. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού έχει καταγράψει 25 τελικές (10 στην εστία και 2 γκολ), ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα μετρά 21 τελικές (5 στην εστία, 2 γκολ), ενώ ο Χρήστος Τζόλης της Κλάμπ Μριζ έχει φτάσει τις 27 τελικές προσπάθειες (11 στην εστία, 2 γκολ).