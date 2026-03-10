Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ακόμη μία σημαντική εκτός έδρας νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην Παρί μέσα στην Adidas Arena, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία στη Euroleague.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 20-10 και βρίσκονται σε πολύ καλή θέση στη μάχη για την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, η οποία εξασφαλίζει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η επόμενη πρόκληση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο, την Τετάρτη 12 Μαρτίου.

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής