Η φετινή διοργάνωση του Champions League βρίσκει στην κορυφή των τελικών προσπαθειών μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με 45 τελικές, 24 στην εστία και 13 γκολ, και ο Βινίσιους Ζούνιορ με 35 τελικές και 3 γκολ ξεχωρίζουν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Από κοντά, ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα (21 τελικές, 3 γκολ), ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι (28 τελικές, 7 γκολ) και ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν (29 τελικές, 8 γκολ). Στη λίστα βρίσκονται και τρεις παίκτες με ελληνικό ενδιαφέρον, με σημαντική παρουσία φέτος στη διοργάνωση.

Ο διεθνής Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού έχει καταγράψει 25 τελικές προσπάθειες στη φετινή διοργάνωση, εκ των οποίων 10 κατευθύνθηκαν στην εστία, με δύο γκολ. Ο Ελ Κααμπί έχει αναδειχθεί σε σταθερό επιθετικό μέσο της ομάδας του Πειραιά και η συμμετοχή του σε όλες τις φάσεις της επίθεσης κάνει τον Μαροκινό παίκτη κρίσιμο στοιχείο για τους Πειραιώτες.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει 21 τελικές προσπάθειες στο Champions League, πέντε εκ των οποίων βρίσκουν την εστία, με δύο γκολ. Υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο, ο Παυλίδης έχει βελτιώσει την παρουσία του στην αντίπαλη περιοχή, συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της Μπενφίκα.

Ο 22χρονος διεθνής Έλληνας έχει 27 τελικές προσπάθειες, 11 εκ των οποίων στην εστία, με δύο γκολ.

Από εκεί και πέρα η μεγάλη πορτογαλική ιστοσελίδα κάνει ειδική αναφορά στην αποτελεσματικότητα του Άντονι Γκόρντον της Νιουκάστλ, καθώς ο 25χρονος Άγγλος εξτρέμ των «ανθρακωρύχων» από τις 25 τελικές που έχει, οι 14 είναι στην εστία (δηλαδή ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό), ενώ έχει βρει 10 φορές δίχτυα!