Σε μια σεζόν όπου κάθε ομάδα αγωνίζεται να τελειοποιήσει ριζοσπαστικά νέους κανονισμούς και διαμορφώσεις μονάδων ισχύος, η Aston Martin φαίνεται να έχει παγιδευτεί σε μια μηχανική κρίση.

Η Aston Martin είναι βέβαιη ότι θα μπορούσε να είχε ολοκληρώσει τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν της Formula 1 για το 2026 στη Μελβούρνη, αν δεν υπήρχε έλλειψη ανταλλακτικών.

Η ομάδα του Silverstone ήταν το επίκεντρο της συζήτησης στα paddock ενόψει του Αυστραλιανού Grand Prix.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών στο Μπαχρέιν η AMR26, οδήγησε τον Λανς Στρολ να ισχυριστεί ότι ήταν έως και «τέσσερα δευτερόλεπτα πίσω» από τον ρυθμό.

Αυτά τα προβλήματα συνεχίστηκαν στην Αυστραλία, με πολλά από αυτά να προέρχονται από υπερβολικούς κραδασμούς του κινητήρα, προκαλώντας έτσι επανειλημμένες βλάβες στην μπαταρία, αφήνοντας την Aston χωρίς ανταλλακτικά! Εκτός αγώνα έμεινε τόσο ο Λανς Στρολ όσο και ο Αλόνσο. Όπως δηλώνουν οι οδηγοί το νέο μονοθέσιο είναι σχεδόν αδύνατο να οδηγηθεί. H συνέχεια θα είναι δύσκολη για την ομάδα.