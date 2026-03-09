Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Κύπελλο Ασίας, μετά τον αποκλεισμό της από τις Φιλιππίνες με 2-0. Οι αθλήτριες προετοιμάζονται τώρα για την επιστροφή τους στην Ιραν, προκαλώντας έντονη ανησυχία λόγω των απειλών που δέχονται.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, οι παίκτριες είχαν αρνηθεί να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο, μια κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν. Τα ιρανικά μέσα τις χαρακτήρισαν «προδότριες εν καιρώ πολέμου», αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών συνεπειών κατά την επιστροφή τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω δύο αναρτήσεων στα social media, τόνισε ότι η Αυστραλία κάνει μεγάλο λάθος εάν δεν χορηγήσει άσυλο στις παίκτριες, υπογραμμίζοντας ότι αν επιστρέψουν στο Ιράν, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή τους.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Η Αυστραλία κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος επιτρέποντας στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν να επιστρέψει με το ζόρι πίσω στο Ιράν, όπου πιθανότατα θα σκοτωθούν. Μην το κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ (Άντονι Αλμπανέζε), δώστε άσυλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τις δεχτούν αν δεν το κάνετε εσείς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος Ντόνλαντ Τζ. Τραμπ».

Ενώ στη συνέχεια, πρόσθεσε:

«Μόλις μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, σχετικά με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν. Το χειρίζεται! Πέντε έχουν ήδη τακτοποιηθεί και οι υπόλοιπες βρίσκονται καθ’ οδόν. Ωστόσο, ορισμένες αισθάνονται ότι πρέπει να επιστρέψουν, επειδή ανησυχούν για την ασφάλεια των οικογενειών τους, καθώς υπάρχουν απειλές εναντίον των συγγενών τους αν δεν επιστρέψουν.