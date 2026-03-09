Η Στεάουα Βουκουρεστίου ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ηλία Χαραλάμπους από τον πάγκο της ομάδας, μετά από τρία χρόνια συνεργασίας. Ο Κύπριος τεχνικός είχε καθοδηγήσει τον σύλλογο σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο, κατακτώντας δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα Ρουμανίας και δύο διαδοχικά ρουμανικά Super Cup.

Στην περσινή σεζόν, η Στεάουα έκανε αισθητή παρουσία στο Europa League, αποκλείοντας τον ΠΑΟΚ στα playoffs και φτάνοντας έως τους «16», ενώ κράτησε και λευκή ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό. Φέτος, ωστόσο, η ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στη φάση των νοκ-άουτ της διοργάνωσης και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην έβδομη θέση του πρωταθλήματος Ρουμανίας.

Η αποχώρηση του Χαραλάμπους σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη Στεάουα, η οποία αναζητά πλέον τον διάδοχό του για να συνεχίσει την πορεία της στο εγχώριο και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.