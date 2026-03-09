Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να ψάχνει τον άνθρωπο που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας την επόμενη σεζόν και σύμφωνα με δημοσιεύματα το όνομα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους υποψήφιους.

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Τσάμπι Αλόνσο, οι Μαδριλένοι εμπιστεύτηκαν τον Άλβαρο Αρμπελόα για τον πάγκο της ομάδας έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα δεν έχουν παρουσιάσει ιδιαίτερη βελτίωση, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μονιμοποίησή του.

Για τον λόγο αυτό, στη διοίκηση της «βασίλισσας» εξετάζονται διάφορες επιλογές για το μέλλον της ομάδας και μία από αυτές φαίνεται να είναι ο Ποτσετίνο. Ο Αργεντινός τεχνικός φέρεται να χαίρει εκτίμησης από τα υψηλόβαθμα στελέχη του συλλόγου, ενώ το συμβόλαιό του με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ δεν θεωρείται ανυπέρβλητο εμπόδιο σε περίπτωση που προκύψει πρόταση από τη Ρεάλ.

Σε συλλογικό επίπεδο ο 54χρονος προπονητής έχει καθίσει στους πάγκους των Εσπανιόλ, Σαουθάμπτον, Τότεναμ, Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι, ενώ πλέον ετοιμάζεται να καθοδηγήσει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στο Μουντιάλ. Προφανώς, μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, στιγμή στη καριέρα του είναι η πορεία μέχρι τον τελικό του Champions League το 2019, όταν φορούσε την… προπονητική φόρμα της Τότεναμ.