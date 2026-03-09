Ευχάριστα ήταν τα νέα αναφορικά με τον Πέδρο Τσιριβέγια, καθώς ο Ισπανός μέσος έκανε μέρος της προπόνησης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα παρουσίας του στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο πρώτο ματς με αντίπαλο την Μπέτις στο ΟΑΚΑ.
Σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε ο Σιώπης, ο οποίος είναι διαθέσιμος για την ευρωπαϊκή μάχη με τους Ισπανούς, ενώ τραυματίες παραμένουν οι Ντέσερς, Κώτσιρας, Πάλμερ – Μπράουν.
Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησαν σέντρες και τελειώματα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.
