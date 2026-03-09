Την ημέρα που ο Παναιτωλικός συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, νίκησε με ανατροπή (2-1) την Κηφισιά για την 24η της Super League αγωνιστική σε ένα παιχνίδι με πολύ όμορφη και συγκινητική ατμόσφαιρα στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός με αυτή τη νίκη έφτασε στην 10η θέση την Κηφισιά στους 24 βαθμούς και την προσπέρασε στην μεταξύ τους ισοβαθμία, παίρνοντας ένα τρίποντο καθοριστικό για την συνέχεια του πρωταθλήματος.

Μόλις στο 3ο λεπτό, ο Χριστόπουλος σκόραρε για την Κηφισιά, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

Στο 20ο λεπτό η Κηφισιά χάλασε την γιορτή, με τον Πόμπο να βρίσκεται μόνος του μέσα στην μεγάλη περιοχή του Παναιτωλικού και με δυνατό δεξί σουτ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Στο 45+1 ο Ματσάν έφυγε στην κόντρα, πλάσαρε τον Ραμίρες, ο οποίος δεν κατάφερε να αποκρούσει με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 2-1 του Παναιτωλικού.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναιτωλικός διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του. Στο 67ο λεπτό ο Μπάτζι έπεσε στην περιοχή, ωστόσο Τζήλος και VAR υπέδειξαν να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Στο 82′ ο Ταβάρες σκόραρε, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του επιθετικού της Κηφισιάς, με την βοήθεια και του VAR.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η άμεση απάντηση του Παναιτωλικού στο γκολ της Κηφισιάς, με τους Αγρινιώτες να καταφέρνουν να κάνουν την ανατροπή πριν καν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γκολ του Ματσάν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, το οποίο ήταν και αυτό που χάρισε μια πού σημαντική νίκη στον Παναιτωλικό, ο οποίος έπιασε στους 24 βαθμούς την Κηφισιά.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ραμίρες ήταν ο χειρότερος του γηπέδου. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς φέρει ευθύνη στο 2-1, καθώς δεν κατάφερε να αποκρούσει με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα σε μία φάση που θα μπορούσε να γλιτώσει την ομάδα του. Γενικά έκανε αρκετά λάθη στο παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τζήλος ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης και είχε αρκετές και δυσκολες φάσεις να διαχειριστεί. Ευτυχώς για εκείνον υπήρχε και το VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR χρειάστηκε να επέμβει μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Χριστόπουλος σκόραρε για την Κηφισιά, ωστόσο είχε ξεκινήσει από θέση οφσάιντ. Στο 67ο λεπτό το VAR τσέκαρε και μια πτώση του Μπάτζι την περιοχή, το ματς συνεχίστηκε.

Η πιο κομβική φάση ήταν αυτή του Ταβάρες στο 82’ με τον παίκτη της Κηφισιάς να κάνει το 2-2, ωστόσο είχε κάνει επαφή με το χέρι και το γκολ ακυρώθηκε.

ΣΚΟΡΕΡ: Πόμπο 20’, Ρόσα 34’, Ματσάν 45+1

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Στις 15/3 ο Παναιτωλικός παίζει με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, ενώ η Κηφισιά υποδέχεται την ίδια μέρα τον Βόλο στη Νίκαια.