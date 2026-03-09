Η Πάνα Ούντβαρντι βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή και σοκαριστική απειλή πριν από τον προημιτελικό της στο WTA 125 της Αττάλειας. Η Ούντβαρντι έλαβε στο προσωπικό της κινητό μηνύματα εκβιασμού, με τα οποία την πίεζαν να χάσει τον αγώνα υπό τον φόβο για τη ζωή των μελών της οικογένειάς της. Οι αποστολείς ισχυρίζονταν ότι γνώριζαν λεπτομέρειες για τα σπίτια, τα αυτοκίνητα και τους αριθμούς τηλεφώνου τους, στέλνοντας ακόμη και φωτογραφίες με συγγενικά πρόσωπα και όπλο.

Οι εκβιαστές απείλησαν με απαγωγή της μητέρας της από το σπίτι της στην Ουγγαρία εάν δεν υπάκουε, απαιτώντας τα «χαμένα» χρήματα. Η Ούντβαρντι ενημέρωσε άμεσα την οικογένεια και την WTA, κατέθεσε μήνυση στις τουρκικές αρχές και αγωνίστηκε με συνοδεία αστυνομικών στον αγωνιστικό χώρο.

Παρά την πίεση, η Ούντβαρντι ηττήθηκε με 6‑7, 5‑7 από την Ανχελίνα Καλίνινα, η οποία κατέκτησε τελικά τον τίτλο. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στη WTA, καθώς άλλες τενίστριες έχουν δεχθεί παρόμοιες απειλές, με την ομοσπονδία να εξετάζει πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Η υπόθεση άνοιξε ευρύτερη συζήτηση για την ασφάλεια των αθλητριών και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, με έμφαση στην ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να αποτραπούν μελλοντικές απειλές. Η Ούντβαρντι τόνισε ότι καμία παίκτρια δεν θα έπρεπε να βιώνει τέτοια κατάσταση και ότι τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να γίνονται κανονικότητα στο τένις.

Η ίδια δημοσιοποίησε τις επικίνδυνες συνομιλίες στα social media, ενώ το ουγγρικό προξενείο στην Τουρκία μεσολάβησε ώστε τρεις αστυνομικοί να τη συνοδεύσουν στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, οι αρχές επισκέφθηκαν τα σπίτια των γονιών και της γιαγιάς της για προστασία, ενώ η ίδια κατέθεσε επίσημη μήνυση στις τουρκικές αρχές μετά τον αγώνα.