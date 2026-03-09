Ο Τσικίνιο κατέγραψε την 100ή του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (0-0) στο Φάληρο.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων» στις 20 Ιανουαρίου 2024 και έχει ήδη καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος της ομάδας. Μέχρι στιγμής έχει συμβάλει στην κατάκτηση του Conference League, στο περσινό ελληνικό νταμπλ και στο Σούπερ Καπ Ελλάδας.

Ο 29χρονος αποτελεί σταθερή επιλογή στη μεσοεπιθετική γραμμή του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τον εμπιστεύεται συνεχώς. Παράλληλα, ο Τσικίνιο ανανέωσε πρόωρα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, το οποίο πλέον ισχύει έως το 2029.