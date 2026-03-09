Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το 0-0 από τα εκτός έδρας παιχνίδια με Ολυμπιακό και Άρη, κράτησε επίσης την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ στην Τούμπα, ενώ κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 2-0. Αυτή είναι η… σούμα των ντέρμπι που έδωσε ο Δικέφαλος στον δεύτερο γύρο κάτι που σημαίνει πως σε όλα κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» η πρώτη εντύπωση ίσως να ήταν ότι ο ΠΑΟΚ πήγε για να μη χάσει. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σύνθετη. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κλήθηκε να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Οι Κένι και Γιακουμάκης έμειναν στη Θεσσαλονίκη, οι Μεϊτέ, Τάισον και Κωνσταντέλιας δεν ήταν σε θέση να ξεκινήσουν, ενώ ο Ζίβκοβιτς τέθηκε εκτός λίγο πριν από τη σέντρα.

Μιλάμε για έξι ποδοσφαιριστές που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα βρίσκονταν στο αρχικό σχήμα. Με αυτά τα δεδομένα, ο Ρουμάνος τεχνικός διαμόρφωσε ένα πλάνο που στόχευε κυρίως στη διαχείριση του αγώνα. Η ιδέα ήταν ο ΠΑΟΚ να αντέξει στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης και στη συνέχεια να επιχειρήσει να αλλάξει τις ισορροπίες, ρίχνοντας στο γήπεδο τα πιο ποιοτικά του χαρτιά.

Βέβαια, ακόμη κι αυτοί οι παίκτες, όπως οι Μεϊτέ, Τάισον και Κωνσταντέλιας, δεν είχαν αγωνιστικό ρυθμό. Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, ήταν η τακτική συνέπεια της ομάδας. Παρά τις απουσίες, ο ΠΑΟΚ λειτούργησε με απόλυτη προσήλωση στο πλάνο.

Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές είναι πιο εύκολο να καταστρέφεις το παιχνίδι του αντιπάλου παρά να δημιουργείς, όμως ακόμη και έτσι, στο πρώτο ημίχρονο ο Δικέφαλος κατάφερε να βγάλει και μια καθαρή ευκαιρία σε τετ-α-τετ.

Αυτό που δείχνει ο φετινός ΠΑΟΚ είναι πως διαθέτει την ευελιξία να προσαρμόζεται. Όταν αποφασίζει να παίξει επιθετικά, μπορεί να το κάνει με ποιότητα και ένταση. Όταν χρειαστεί να αμυνθεί, το κάνει με πειθαρχία και οργάνωση. Με όρους μπάσκετ, πρόκειται για μια πραγματική… two way ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ που διεκδικεί το πρωτάθλημα του 2026 δεν είναι ίδιος σε αγωνιστική ταυτότητα με εκείνον που κατέκτησε τον τίτλο το 2024. Η φετινή εκδοχή έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ένα έντονο «refuse to lose» στοιχείο στο αμυντικό κομμάτι και στην επίθεση έναν φορ που έχει ήδη φτάσει τα 15 γκολ χωρίς να περιορίζει τη δημιουργία των μεσοεπιθετικών.

Σε μια κούρσα τίτλου που θα κριθεί στις λεπτομέρειες, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει μέσα στη σεζόν πως ξέρει να διαχειρίζεται ακριβώς αυτές τις μικρές, αλλά καθοριστικές στιγμές. Και συχνά, εκεί κρύβεται όλη η διαφορά.